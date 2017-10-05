Tribunal declara nula demanda interpuesta por ACDAC

El Tribunal Superior de Bogotá negó la contrademanda que interpuso el sindicato de pilotos por persecución laboral, por lo que la defensa de los pilotos, en cabeza de Juan Carlos Roncancio, apeló la decisión. De esta manera, será la Corte Suprema de Justicia la que decida sobre esta segunda demanda.

Así lo reveló el magistrado Eduardo Carvajalino:

“Frente a las dudas que nos deje el apoderado de la parte demandante sobre la viabilidad de la demanda de reconvención, nuevamente la Sala retoma el tema y advierte que, para que proceda, la demanda de reconvención debe formularse en proceso cerrado. Como nos encontramos en un proceso especial que solo da lugar a que declaremos legal o ilegal la huelga y sus efectos conexos, la Sala observa que la presente demanda en sus pretensiones incurre en unas indebidas acumulaciones de indemnizaciones de perjuicios y prestaciones. La Sala se permite no admitir la demanda de reconvención”.

Siendo así, se espera que a continuación inicie la intervención del representante de Avianca, Alejandro Rubén Castellanos, para argumentar por qué esta huelga se debe declarar ilegal.