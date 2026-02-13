Tribunal de Cundinamarca da vía libre al tercer canal privado de televisión

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de un fallo de ponencia de la magistrada Nelly Villamizar, le dio vía libre a la licitación del tercer canal privado de televisión en Colombia. Según el fallo, hasta el momento se han cumplido con los preceptos de transparencia, igualdad y equidad para que la puja arranque como el Gobierno lo establezca.

Advierte el fallo que se debe respetar el principio para la equidad en lo que hace referencia a la pauta publicitaria, al tiempo que llama la atención para que se regule su contenido al igual que el de otros operadores de cable en Colombia.

El Tribunal subraya que la comisión técnico-jurídica ordenada por el Consejo de Estado con la que se estudió la viabilidad de la señal, cumplió con los requisitos solicitados por el alto tribunal.