Derecha autoritaria quita derechos a trabajadores: Wayne Swan desde cumbre progresista en Barcelona

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Wayne Swan, presidente del Partido Laboralista Australiano, habló con 6AM W desde la cumbre de líderes progresistas que se desarrolla en Barcelona, España, y destacó la importancia de este tipo de reuniones para mostrar ante el mundo la unión de la izquierda global.

“La derecha autoritaria está arrebatando los derechos y los niveles de vida de la clase trabajadora en todo el mundo”, manifestó.

Mencionó que esta cumbre no tiene que ver con el Foro de Davos, sino de personas de la izquierda política reuniéndose para hablar sobre estrategias para derrotar a la “derecha autoritaria”.

“La derecha intenta reducir salarios, suprimir libertades y redistribuir la riqueza hacia aquellos que ya son ricos”, comentó.

Autoritarismos de izquierda

Sobre la dictadura del chavismo en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, aseguró que cualquier país que no aplique normas democráticas no merece estar en esa cumbre porque “no son parte de la izquierda”.

Escuche la entrevista completa aquí: