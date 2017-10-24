Tribunal de Antioquia remitió nueva tutela de la Acdac al Tribunal de Cundinamarca. Foto: Colprensa( Thot )

La Tutela presentada la semana pasada en Antioquia por un grupo de 56 pilotos afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), fue remitida este lunes 23 de octubre al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Con dicha tutela, el sindicato pretende frenar la realización del Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio de Trabajo en el marco de la huelga que los pilotos adelantan contra Avianca desde hace más de un mes.

El hecho se da en cumplimiento a un decreto que establece que las acciones de tutela que persigan el mismo fin deben ser remitidas al primer despacho que haya tenido conocimiento de ellas.

En este caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue la autoridad judicial que conoció y negó en primera instancia, el pasado 17 de octubre, la tutela presentada por Acdac contra el Ministerio de Trabajo.