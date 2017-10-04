Tribunal acepta contrademanda de ACDAC

Luego de 6 horas de audiencia, el Tribunal superior de Bogotá suspendió la diligencia con la que busca determinar si el cese de actividades por parte de los pilotos es o no ilegal.

A este este pleito se suma una demanda por parte del sindicato de pilotos, que fue aceptada por el magistrado Eduardo Carbajalino.

La audiencia se reanudará este jueves a las 10 de la mañana, donde se espera que se resuelva esta contrademanda y un recurso de reposición que interpuso la defensa de Avianca.