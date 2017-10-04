6AM W6AM W

Actualidad

Tribunal acepta contrademanda de ACDAC

La audiencia se reanudará este jueves a las 10 de la mañana.

Tribunal acepta contrademanda de ACDAC. Foto:

Tribunal acepta contrademanda de ACDAC. Foto:(Thot)

Luego de 6 horas de audiencia, el Tribunal superior de Bogotá suspendió la diligencia con la que busca determinar si el cese de actividades por parte de los pilotos es o no ilegal.

A este este pleito se suma una demanda por parte del sindicato de pilotos, que fue aceptada por el magistrado Eduardo Carbajalino.

La audiencia se reanudará este jueves a las 10 de la mañana, donde se espera que se resuelva esta contrademanda y un recurso de reposición que interpuso la defensa de Avianca.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad