Tres soldados muertos en ataque del Eln en Arauca
El ataque se realizó en zona rural de La Esmeralda, donde dos de los uniformados murieron al instante, uno más resultó herido, pero posteriormente murió.
Miembros de la guerrilla del Eln asesinaron a tres soldados del Ejército Nacional en la mañana de este domingo, en zona rural del municipio de La Esmeralda, departamento de Arauca.
Las primeras versiones indican que los uniformados le solicitaron a un grupo de civiles que les compraran víveres, y cuando salieron por ellos, los insurgentes les dispararon, causando la muerte a dos de ellos y dejando uno herido.
El militar herido fue trasladado al hospital San Antonio de la capital araucana, donde posteriormente murió. Los soldados hacían parte del Batallón Especial Energético y Vial numero 1, de la Brigada XVIII del Ejército.
Fuentes de www.wradio.com.co afirmaron que esta acción hace parte de la estrategia denominada “Plan Pistola”, con la que el grupo guerrillero pretende atacar a los militares presentes en esa zona del país.
