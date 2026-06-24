Cinco años de la tragedia de Surfside: el derrumbe que marcó para siempre al sur de Florida

La madrugada del 24 de junio de 2021 quedó grabada en la memoria de Miami y del mundo. A la 1:22 de la mañana, una gran parte del edificio Champlain Towers South, ubicado en la localidad costera de Surfside, colapsó de manera repentina mientras decenas de personas dormían en sus apartamentos.

El derrumbe dejó 98 víctimas fatales y desencadenó una de las operaciones de búsqueda y rescate más complejas en la historia reciente de Estados Unidos. Durante días, equipos de emergencia trabajaron sin descanso entre toneladas de concreto y acero con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

La tragedia impactó especialmente a la comunidad latinoamericana del sur de Florida. Entre las víctimas había ciudadanos de varios países, incluidos Colombia, Argentina, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Chile. Mientras las labores de rescate avanzaban, familiares de todo el continente viajaron a Miami en busca de respuestas sobre el destino de sus seres queridos.

Las imágenes del edificio parcialmente destruido dieron la vuelta al mundo y abrieron un amplio debate sobre la seguridad de las construcciones en el sur de Florida. En los meses posteriores, autoridades locales y estatales revisaron regulaciones relacionadas con inspecciones estructurales y mantenimiento de edificios antiguos.

Cinco años después, el recuerdo sigue vivo. Familiares, sobrevivientes y miembros de la comunidad se reunieron este 24 de junio para honrar la memoria de las 98 personas que perdieron la vida. Aunque el lugar donde se levantaba la torre permanece vacío, la tragedia de Surfside continúa siendo una herida abierta para quienes vivieron de cerca aquella madrugada que cambió para siempre la historia del sur de Florida.

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