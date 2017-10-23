Tomó posesión tercer árbitro del tribunal de arbitramento convocado por el Mintrabajo

La abogada que fue elegida en común acuerdo por los árbitros ya seleccionados de Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, y que dio como resultado el nombre de Elsy del Pilar Cuello Calderón, aceptó su nombramiento y se posesionó en el cargo este lunes, permitiendo que los tres árbitros que se necesitan para que el Tribunal de Arbitramento convocado por el Gobierno esté completo y tengan gran posibilidad de entrar a funcionar.

De este modo, se pretende empezar a resolver los puntos económicos sobre el pliego de peticiones que hizo la Acdac y por el cual se encuentra en huelga desde hace 35 días contra Avianca.

Los otros dos árbitros que en fechas anteriores se habían escogido hacen referencia a Carlos Ernesto Molina Monsalve, quien fue el enviado por Avianca, y Luis Enrique Cuevas Valbuena, quien fue el mediador escogido a través de sorteo teniendo en cuenta que la Acdac no envió árbitro.

De esta manera, quedó completa la composición de dicha instancia esperando a que se expida la resolución que permitirá que el tribunal se establezca como conformado formalmente.