Terminal de Transportes de Montería funciona con normalidad

A pesar de la amenaza de paro armado en todo el país por parte del Eln, en Córdoba el transporte intermunicipal funciona con normalidad.

La gerente de la Terminal de Transportes de Montería, Sixta Lora, aseguró que, hasta el momento las autoridades competentes no han informado sobre algún cese de labores en el departamento por lo cual indicó que éste seguirá funcionando.

Por su parte, los transportadores señalan que en un caso determinado acudirán a la póliza antiterrorista argumentando que si son víctimas de alguna quema de vehículos será el Estado quien deba responder.

Las autoridades han insistido que en Córdoba no hay presencia del Eln sin embargo, se extremaron las medidas de seguridad.