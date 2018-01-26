Termina la polémica entre la UNP y Avianca

En 2017, la Unidad Nacional de Protección les pidió a sus escoltas que evitaran viajar por la aerolínea Avianca, debido a que afirmaban que no había plata para pagar el transporte de armas en vuelos nacionales.

Avianca incluso le dio un descuento del 50% a la UNP, dejando en 30 mil pesos el precio del transporte de cada arma para esta entidad encargada, entre otros, de velar por la seguridad de líderes políticos, sociales y excombatientes. Pero ese precio no le cuadró a la UNP pues, a través de un comunicado a finales de 2017, su director Diego Mora afirmó que la entidad "no puede asumir este valor para cada desplazamiento aéreo de los hombres de protección".

La buena noticia para la UNP es que esta semana terminó la polémica que emprendieron contra Avianca pues, a través de un comunicado, la empresa anunció que a partir del 23 de enero de 2018 dejaría de cobrar por el transporte de armas en todos los vuelos nacionales. En buena hora para la situación financiera de la UNP.