Tercer árbitro para tribunal de arbitramento renuncia y atrasa el inicio del mismo. Foto: Colprensa( Thot )

Otro revés para el tribunal de arbitramento convocado por el Gobierno, por tercera vez uno de los árbitros escogido para conformarlo renunció a su cargo.

En este caso, la abogada Elsy del Pilar Cuello Calderón, quien fue nombrada de mutuo acuerdo por los árbitros de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, y de la empresa Avianca S.A., renunció de manera irrevocable como tercer árbitro en el conflicto colectivo suscitado entre las dos partes, argumentando motivos personales.

En este orden de ideas, el Ministerio del Trabajo solicitará de manera inmediata a los árbitros de la Organización Sindical Acdac y de la empresa Avianca S.A., la designación del nuevo tercer árbitro, aclarando que si el proceso no se realiza, el Ministerio del Trabajo lo designará mediante diligencia de sorteo, como ha ocurrido en dos ocasiones con el mediador que representará al sindicato.

Antes de dicho anunció, se esperaba que después de más de 20 días de haberse hecho la convocatoria por parte del Ministerio del Trabajo para conformar este tribunal de arbitramento, el mismo entrara a sesionar este viernes.

Sin embargo, frente a la cancelación de la abogada Cuello, el inicio del tribunal fue cancelado y ahora se deberá esperar al menos otros ocho días para que quede conformado nuevamente.