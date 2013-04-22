Temporada de lluvias deja dos muertos y 500 familias afectadas

Putumayo, Chocó, Boyacá, Atlántico, Nariño, Huila y el Eje Cafetero fueron los departamentos más afectados por la temporadas de lluvias. Dos muertos y más de 500 familias afectadas por las lluvias en todo el país.



El director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Omar Franco, aseguró que “para la fecha las condiciones están dentro de lo normal faltando pocos días paras terminar el mes de abril; sin embargo, nos falta todo el mes de mayo en el que pueden haber unos picos más altos y la primera semana de junio”.



Por su parte, Cristian Uzcátegui, director de pronóstico y alertas del Ideam, informó que las precipitaciones fuertes se mantendrán de forma intercalada hasta mitad de año.



"Se espera que se mantenga las lluvias fuertes por unos días. Vienen unos días intercalados menos lluviosos, pero esta situación se mantendrá hasta la mitad del mes de junio", indicó Uzcátegui.



