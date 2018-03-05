Supertransporte abrió investigación a terminales de transporte

La Superintendencia de Puertos y Transporte confirmó que abrió investigación a 10 terminales de transporte terrestre por no presentar los planes de mejoramiento exigidos desde septiembre pasado, cuando la entidad publicó los resultados del diagnóstico sobre el estado de la infraestructura de los 46 terminales del país.

Los terminales investigados, que se exponen a multas hasta de 547 millones de pesos, son: en Bogotá, la terminal de Salitre y Sur; la termina de Valledupar, la terminal de Villavicencio; terminal de Buenaventura,en el Valle del Cauca; Apartadó, en Antioquia; Aguachica, en el Cesar; Espinal, en Tolima; Caucasia, en Antioquia; Sogamoso, en el departamento de Boyacá; y Buga, en el Valle del Cauca.

El diagnóstico hecho por la Supertransporte arrojó en su momento que el 15% de los terminales se encontraban en estado crítico, presentando incumplimientos que afectaban directamente la calidad del servicio que están obligados a brindarles a los ciudadanos. Tunja, Cúcuta, Pamplona en Norte de Santander, Buenaventura en Valle del Cauca, Santa Marta, Maicao en La Guajira y Aguazul en Casanare se presentaron como los terminales con mayor porcentaje de incumplimientos normativos con un 70%, relacionados con aspectos vinculados a la correcta implementación de su infraestructura.

Puntos de información al usuario, enfermerías, dispositivos para realizar pruebas de alcoholimetría a conductores, baños, manejo de basuras y aguas negras, señalización, obras para agilizar circulación de vehículos y peatones, salones de descanso para conductores, así como rampas, barandas y espacios exclusivos para garantizar el acceso de usuarios en condición de discapacidad, fueron algunos de los puntos que la Supertransporte inspeccionó.

No obstante el incumplimiento de los terminales investigados, el superintendente Javier Jaramillo anunció que el 78% de los 46 terminales del país ya adelantan la implementación de sus planes de mejoramiento, con los que la entidad busca que pongan al día su infraestructura.