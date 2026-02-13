Supersociedades suspende proceso de reorganización de Friogan

La Superintendencia de Sociedades decidió suspender el proceso de reorganización de Frigoríficos Ganaderos de Colombia, Friogan, hasta el próximo 30 de junio de 2016.

La decisión se da luego de evaluar una serie de peticiones del representante legal junto con varios acreedores, quienes explicaron que el plazo se justifica para finiquitar los procesos de negociación del acuerdo.

De igual forma, el promotor pidió la suspensión del proceso, aduciendo la posibilidad de que un inversionista capitalice la sociedad en concurso.

Según el auto, Friogan deberá presentar una nueva propuesta que esté al día con las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso de reorganización, así como otras por concepto de seguridad social, retenciones de carácter obligatorio a favor de autoridades fiscales y retenciones efectuadas a trabajadores, de conformidad con la Ley.

Hay que recordar que la sociedad fue admitida al proceso de reorganización en agosto de 2015.