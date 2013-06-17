Superintendencia de Salud negó aumentos irregulares de salarios

En un comunicado, la Superintendencia precisa que los incrementos salariales de los empleados públicos son una competencia propia del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública.



El anuncio responde a las afirmaciones que han circulado sobre un supuesto aumento del 43% en el sueldo del actual superintendente Nacional de Salud, Gustavo Morales Cobo.



“El aumento salarial autorizado para el Superintendente Nacional de Salud se estableció a través del decreto 2383 del 22 de noviembre de 2012 y fue firmado por el Presidente de la República, los Ministros de Hacienda y Crédito Público y Salud y Protección Social y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública”, aseguran.



Igualmente, indican que Morales Cobo no fue consultado sobre la fijación de su salario, y que no se puede imputar al funcionario por esa razón, ya que en el momento de su posesión dicho aumento ya se encontraba en trámite, por solicitud de la administración que lo antecedió.