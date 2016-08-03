Standard & Poor’s elevó perspectiva de sistema financiero colombiano de negativa a estable

En contraste con el reporte de Moody’s la semana pasada, Standard & Poor’s consideró que el sistema financiero de Colombia es estable y robusto para enfrentar las dificultades económicas globales.



Según Asobancaria la mejora en la calificación demuestra que pese a las complejidades del ciclo económico, los indicadores de solidez del sistema, tanto regulatorios como de mercado, dan cuenta de un desempeño notable por parte de los bancos en Colombia.



En línea con lo expuesto por la calificadora, el gremio estima que el mercado de capitales seguirá desarrollándose sanamente, brindando una valiosa fuente alternativa de recursos para las entidades bancarias, lo que permite mantener acotados los eventuales riesgos en materia de fondeo.



Tras el reporte de Standard & Poor’s, Asobancaria ratificó su confianza no solo en el desempeño del sector, sino en el de la economía colombiana como un todo.