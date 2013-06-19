Sostenibilidad fiscal para garantizar la salud es un saludo a la bandera: senador Velasco
"El derecho fundamental es la salud y cuando está en juego la salud de las personas no puede señalarse que por marco fiscal no se les pueda atender, afirmó Luis Fernando Velasco.
El senador y ponente de la reforma a la salud, Luis Fernando Velasco, recordó en www.wradio.com.co que cuando se aprobó el marco fiscal se “dejó un parágrafo que aclara: ‘el marco fiscal no podrá invocarse cuando se hable de un derecho fundamental’”.
“El derecho fundamental es la salud”, indicó el senador, quien afirmó que “cuando está en juego la salud de la persona no puede señalarse que por marco fiscal no se le pueda atender”.
El senador aseguró que cuando “se tenga que interpretar una norma siempre se debe interpretar a favor del paciente”.
Además, aclaró que la tutela “no se ha tocado” y recordó que una ley no puede estar por encima de la Constitución. “No se puede invocar el marco fiscal cuando se trate de un derecho fundamental (…) impera lo que dice la constitución”, señaló.
