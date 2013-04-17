Sobre cualquier discusión debe prevalecer el goce de derechos la comunidad LGBTI: Gobierno

Frente a la discusión que adelanta el Congreso de la República sobre la unión de parejas del mismo sexo, el Gobierno Nacional reitera su total compromiso con la defensa de los derechos civiles de las minorías consagrados en la Constitución de 1991.



En el marco de este debate, el Gobierno señala que es competencia del Congreso legislar sobre el estado civil de las personas, y espera que, como seno natural de la democracia, decida sobre este tema de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional.



De igual manera, el Ejecutivo considera fundamental el debate público abierto y reflexivo, escuchando a todos los sectores de la sociedad, evitando la polarización y el radicalismo, ya que puede conducir a escenarios negativos para los intereses de esta comunidad e impactar logros tan cruciales como la seguridad y protección social y el reconocimiento de otros derechos y garantías.