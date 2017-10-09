Sindicatos consideran que derecho a huelga está en peligro por caso Acdac contra Avianca

Durante la marcha que realizó la Confederación Nacional del Trabajo durante este lunes cerca del Aeropuerto el Dorado, en la que participaron más de 150 personas en demostración de apoyo a los pilotos afiliados de la Acdac, y la huelga que realizan contra Avianca hace 20 días, el presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez Bolaños, aseguró que lo que viene pasando con la empresa, las decisiones del gobierno y los tribunales pueden poner en vía de extinción el derecho a la huelga en Colombia.

De paso, la CGT se unió a las declaraciones de otros sindicatos como es el caso de la Centra Unitaria del Trabajo, la Cut, expresando que durante el periodo de la mesa de diálogos entre Avianca y la Acdac acompañados por el Ministerio del Trabajo, nunca se logró un acuerdo debido a la actitud mezquina y poco constructiva de Germán Efromovich, quien es el mayor accionista de Avianca.

Finalmente, la CGT manifestó que aunque los usuarios de la aerolínea han tenido que verse afectados por la huelga que la Acdac viene realizando, esta es una de las pocas formas que tienen los trabajadores para hacer respetar sus derechos, y que, por ende, seguirán apoyando la iniciativa de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.