Senador Lozano desmiente que proyecto de Ley entregue recursos al MamBo
La polémica se desató por el proyecto que radicó el parlamentario sobre la desiganción de hasta 40.000 millones de pesos para el Museo de Arte moderno de la capital del país.
Frente a un proyecto de Ley radicado por el senador Juan Lozano en la que pretende entregar hasta 40.000 millones de pesos en recursos al Museo de Arte moderno de Bogotá (MamBo), la ministra de Cultura, Mariana Garcés, realizó una petición dirigida al Ministerio de Hacienda en la que expresó su inconformidad indicando que existen entidades de cultura públicas que también deben ser atendidos como es el caso del Museo Nacional.
El senador y expresidente de la U, en diálogo con www.wradio.com.co respondió ante la polémica que “el proyecto busca dar una herramienta” para fortalecer el Museo de Arte moderno que cumple 50 años en 2013.
Lozano indicó que “la ley no le quita presupuesto al Ministerio de Cultura, ni tampoco al Museo Nacional”, lo que dice es que se podrá destinar una parte de los recursos pero este dinero no corresponde a ninguna entidad cultural pública del país.
Este proyecto no solo va dirigido a mantener al MamBo sino que se está promoviendo a todo el sector cultural de los Museos a nivel nacional, afirmó el asambleísta.
