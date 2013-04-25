Senador Gerlein acepta que sus argumentos contra el matrimonio gay son religiosos
En diálogo con www.wradio.com.co, el senador conservador, Roberto Gerlein, dijo que no se retracta de lo dicho contra el matrimonio entre parejas homosexuales, porque un debate sin esas “expresiones” pasa desapercibido.
“Algunos términos si no se usan en los debates pasan desapercibidos, como uno más de los que se adelanta allá (…) por eso quise usar el término escatológico”, señaló el senador.
El conservador señaló que el debate sobre el matrimonio igualitario debe ser “profundo” sobre las causas y consecuencias de la “homosexualidad en el Estado”.
“Debe ser un debate sociológico y político”, indicó Gerlein. Agregó que fueron 53 senadores los que votaron en contra, lo cual “traduce el sentimiento nacional”.
