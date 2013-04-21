Se registran sismos de 3,8 y 4,0 magnitud local en Manizales
Los movimientos telúricos se atribuyen a la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Aún no se tiene reporte de personas heridas o de afectaciones materiales.
El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales informó que este domingo a las 7:40 y 7:41 de la mañana se registraron dos eventos sismicos volcano-tectónicos, asociados a fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico, con magnitudes registradas de 3.8 y 4.0 Magnitud Local.
Según observatorio, los movimientos fueron localizados en el cráter Arenas, a profundidades de 6.9 y 7.5 Km y fueron sentidos por los habitantes en las inmediaciones del volcán y en los municipios de Villamaria y Manizales.
Se recomienda a la comunidad continuar atenta a cualquier cambio que se presente en la actividad del volcán.
Igualmente, se reiteró que se mantiene el Nivel Amarillo de actividad (III) en el Volcán Nevado del Ruiz.
