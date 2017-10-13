Se posesiona árbitro designado para representar a la Acdac en tribunal de arbitramento. Foto: Colprensa( Thot )

El Ministerio del Trabajo confirmó que el abogado Luis Enrique Cuevas Valbuena, quien fue designado a través de sorteo para representar a la Acdac en el tribunal de arbitramento convocado por el mismo Gobierno, sí aceptó su cargo. Con esta decisión, facilita que dicho tribunal tenga mayores posibilidades de entrar en funcionamiento.

El Gobierno recordó que luego de posesionados los dos árbitros, tanto el de Acdac como el de Avianca (Carlos Ernesto Molina Monsalve) empezarán a contar 48 horas para que de común acuerdo designen el tercer árbitro, evitando así que el Ministerio del Trabajo lo sortee mediante audiencia pública, como se tuvo que hacer con el de la Acdac.

Dentro de dicho tribunal, el Gobierno ha manifestado que espera negociar puntos del pliego de peticiones que fue elaborado por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.