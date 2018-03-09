Se levanta el estado de alerta ambiental en todo el Valle de Aburrá. Foto: Getty Images( Thot )

El Área Metropolitana confirmó que se levanta el estado de alerta en todo el Valle de Aburrá a partir del mediodía de este viernes 9 de marzo y entra el estado de prevención.

Esta determinación fue adoptada teniendo en cuenta que las 18 estaciones de medición de la calidad del aire del SIATA han registrado mejora en los niveles de contaminante PM2.5 en la atmósfera, lo cual implica que la calidad del aire es moderada y no representa un riesgo para la salud.

Durante la próxima semana, se informará cómo avanza la calidad del aire, y si se requieren de nuevas medidas de acuerdo con el comportamiento de las estaciones y el POECA.

Se reiteran las medidas del Estado de Prevención para el Valle de Aburrá:

Medidas pico y placa ambiental- Lunes a viernes:

Carros Particulares: pico y placa en todo el Valle de Aburrá para carros particulares; en los cuatro (4) dígitos y horarios que tiene definidos el Municipio de Medellín, de 07:00 a 08:30 a.m. y de 17:30 a 19:00

Motos: pico y placa en todo el Valle de Aburrá para motos de 2 y 4 tiempos, en los dos (2) dígitos y horarios que tiene definidos el Municipio de Medellín para las motos 2 tiempos; de 07:00 a 08:30 y de 17:30 a 19:00

Camiones y Volquetas: restricción a cuatro (4) dígitos, que son los mismos dígitos de los carros particulares, en los horarios de 07:00 a 08:30 y de 17:30 a 19:00.

Para camiones y volquetas de modelos anteriores o iguales a 2009, con los mismos dígitos de carros particulares, la restricción será en el horario de 05:00 a 08:30 a.m. y de 16:30 a 21:00 en toda la jurisdicción del Valle de Aburrá.

Medidas pico y placa ambiental- Sábados:

Los días sábados mientras dure el Nivel de Prevención se implementará en todo el Valle de Aburrá:

Carros, Motos de 2T y 4T, Camiones y Volquetas, incluyendo para estos últimos los modelos anteriores o iguales a 2009: la restricción se realizará alternando la rotación para las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) un sábado y las impares el sábado siguiente (1, 3, 5, 7, 9), en los horarios de 07:00 a 08:30 y de 17:30 a 19:00.

Este sábado 10 de marzo, tienen pico y placa los vehículos cuyas placas terminan y motos de 2T y 4T cuyas placas inician en placa impar.

Los domingos, festivos y Semana Santa no se aplicarán restricciones a la movilidad mientras se mantenga el nivel de Prevención.

Se intensifica con el control y vigilancia en las fuentes móviles.

Medidas industria:

Se intensifica el control y vigilancia a las fuentes fijas, se suspenden aquellas que no estén cumpliendo la norma.

Las empresas no pueden realizar mantenimiento preventivo de los equipos de control de emisiones atmosféricas.

Se deben reforzar acciones del Plan de Movilidad Empresarial Sostenible en la Empresas Planes Mes, en cuanto a incentivar el Teletrabajo, horarios flexibles y compartir el vehículo.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA PARA APORTAR A LA CALIDAD DEL AIRE