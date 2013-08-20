Se ha reducido el índice de extorsión a comerciantes en Barranquilla: Undeco
Esperanza Jiménez, directora de la Unión Nacional de Comerciantes habló en La W sobre los problemas que enfrentan los comerciantes en la ciudad.
En diálogo con www.wradio.com.co la directora de Undeco afirmó que está de acuerdo con el comandante de la policía del Atlántico, en donde afirmó que sí se ha reducido el índice de extorsión y que todavía se puede garantizar la seguridad de los comerciantes.
“Efectivamente hace un mes o dos se recibían en promedio 40 llamadas de comerciantes extorsionados, ahora se está recibiendo un promedio de 6 a 8 llamadas”, afirmó.
Respecto a la Cámara de Comercio dijo que la que se ha visto afectada ha sido la ciudad y que la posición de ellos como gremio es que tienen el derecho de estar en la Cámara ya que representan a 8.000 comerciantes.
La situación que se vive actualmente con la Cámara de Comercio es el presunto fraude en los votos obtenidos por Alejandro Duarte y Saúl Ballesteros, a lo que afirmó que esos votos fueron limpios y que no se consiguieron de manera ilícita.
Agregó que ellos como gremio no tienen la capacidad para decir si estuvo bien o mal y que debe ser la justicia y las autoridades quien lo confirmen o lo nieguen.
Para las nuevas elecciones dijo que la mayoría de comerciantes que pertenecen a Undeco no se inscribieron en el lapso que se había dispuesto por lo tanto el candidato para las elecciones podría no tener el número de votos obtenidos en la elección cancelada, pero que sí se va a lograr una votación importante que va a mantener la representación del gremio en la Cámara.
Finalmente anunció que si llegan a ganar las elecciones aunque el periodo va a ser de escasos 10 meses, se tratarán temas de la ciudad enfocados en un plan de ordenamiento territorial.
