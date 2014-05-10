Salvavidas financiero a 85.500 campesinos con créditos vencidos de hasta $20 millones

Los primeros cuatro años son muertos, esto significa que no cancelarán un solo peso. Solo hasta el quinto año empezarán a pagar el capital.



El ministro Rubén Darío Lizarralde, anunció que 85.500 campesinos con créditos vencidos de hasta $20 millones recibirán un salvavidas financiero en el que tendrán 10 años para cancelar sus deudas sin pagar intereses.



Esta medida que cobija deudas vencidas desde 2011 y hasta el 28 de febrero de 2014, tendrá un beneficio importante consistente en cuatro años muertos, esto significa que durante ese periodo no tendrán que pagar y solo hasta el quinto año empezarán a cancelar el capital.



Otro beneficio es que a los pequeños productores del campo a quienes beneficia esta medida, no se les cobrarán gastos de cobranza ni intereses de mora adicionales a los ya contabilizados.



Los 85.500 campesinos no solo recibirán un oxígeno financiero de 10 años, cuatro de ellos muertos, sino que una vez los bancos le vendan la cartera vencida al Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria, estos pequeños productores quedan habilitados para acceder a nuevos créditos financieros.



El ministro explicó que las deudas refinanciadas serán aquellas de hasta un monto de $20 millones de capital o saldo de capital.



Con la reunión se espera poder cerrar este punto luego de la reunión extraordinaria del Banco Agrario en la cual su junta directiva definirá el valor en el cual -esta entidad que tiene la mayor parte del crédito del campo-, venda su cartera vencida a Finagro. Así mismo, la junta del Banco Agrario estudiará una propuesta de las dignidades para que las deudas que superen los $20 millones puedan ser refinanciadas con unos periodos muertos y unas tasas de interés atractivas.



Lizarralde insistió en que con las dignidades se está llegando a acuerdos y puntos como la refinanciación de los créditos a los pequeños productores del campo son muy favorables. En consecuencia, enfatizó, no se justifica que sigan las protestas ni los bloqueos de las vías.



Finalmente invitó a observar la voluntad del Gobierno que está trabajando y seguirá trabajando para dar cumplimiento a los acuerdos.