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UNGRD insiste en licitación por $46.000 millones en Buenaventura a horas del fin del Gobierno Petro

Caracol Radio conoció que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD) abrió nuevamente una convocatoria por $46.000 millones para construcción del estadio Marino Klinger en Buenaventura, a solo horas de que termine el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El 23 de julio de 2026, la UNGRD ya había declarado desierta la convocatoria para el desarrollo de la primera fase del estadio. Además, Carlos Carillo, exdirector de la entidad, había denunciado presiones por parte de la vicepresidenta, Francia Márquez.

Llama la atención que esta convocatoria de la UNGRD para la construcción de la primera fase del estadio Marino Klinger no tuvo publicidad, pese que es publica y se pretende adjudicar en tiempo record.

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El proceso estuvo suspendido durante un mes

Cabe resaltar que la licitación pasada fue declarada desierta el 22 de julio al concluir que ninguna de las tres ofertas cumplía los requisitos exigidos.

Las propuestas habían sido presentadas por el Consorcio Estadio Buenaventura MK, el Consorcio Deportes Colombia y el Consorcio Marino Klinger BTU 2026.

La decisión coincide con lo anticipado por Pava

Cabe resaltar que, en entrevista con Caracol Radio, el pasado 21 de julio, Javier Pava, director encargado de la entidad, anticipó que el proceso de licitación del estadio difícilmente continuaría.

En esa conversación con Julio Sánchez Cristo, Pava aseguró que, por las condiciones en las que se encontraba la licitación, “ese proceso toca declararlo desierto”, al considerar que era el único camino jurídico viable.

El director también indicó que, una vez adoptada esa decisión, existían dos alternativas: abrir una nueva convocatoria o dejar esa determinación en manos del gobierno entrante, al señalar que no alcanzaba el tiempo para adjudicar el contrato antes del cambio de administración.

Carrillo advirtió presiones

Durante la entrevista, Carrillo aseguró que alrededor de esa obra existían intereses políticos y afirmó que había recibido presiones cuando dirigía la entidad para avanzar con el proyecto. Incluso sostuvo que el actual director encargado también habría sido contactado, por la vicepresidenta Márquez, para impulsar el proceso.

Frente a este tema, Pava rechazó esas afirmaciones y respondió que sí sostuvo conversaciones sobre el estadio con distintos actores, incluida la vicepresidenta Francia Márquez, pero aseguró que se limitaron a conocer el estado del proceso y reiteró que no actuaría por presiones.