Rigo habla de su papá, de Nairo y de su vida con y sin bicicleta

El reconocido ciclista Rigoberto Urán habló en La W sobre su carrera, Nairo Quintana y sobre sus particulares declaraciones ante la denuncia de maltrato hecha por la actriz Eileen Moreno.

Sobre este último afirmó que aunque no se quiere meter en problemas de pareja está seguro que “no hay derecho en pegarle a una mujer, en ninguna circunstancia. Cuando dije que no se dejaran pegar de ningún ‘carechimba’ estaba asombrado”.

Continuando por las expresiones propias de su léxico que han generado todo tipo de reacciones en redes sociales, el ciclista explicó por qué utiliza la palabra “güevón”: “yo nací en Urrao y soy de una familia humilde, mi mamá me llama mijito y en el pueblo escuchaba güevón” y aclaró que para él no es una grosería u ofensa sino que es una palabra que hace parte de su esencia y que por eso, no va a dejar de usarla.

“Una vez a un presidente de Colombia le dije ‘Sí güevón’, pero no es un insulto. Eso es como decir primo, mijo, hermano” puntualizó sobre el tema.

Por otro lado, “Rigo” habló sobre su participación en el Tour Francia y su lamentable retirada del mismo. “Este año fuimos al Tour, tuvimos dos caídas, nos retiramos, es súper duro retirarse, pero llego a mi casa y empiezo de cero y a volver a entrenar, no me quedo con lo de atrás”.

Sobre Nairo Quintana afirmó que le pide a la gente que le tengan respeto porque “es el mejor ciclista que ha dado Colombia, nosotros trabajamos con el cuerpo”.

De igual manera, el ciclista antioqueño contó los duros inicios de su carrera “ Yo empecé a los 14 años porque a mi papá lo mataron en el 2001. Me tocaba ponerme al frente de la casa. Me puse a vender chance y a montar bicicleta. Yo quería llegar a Europa para pagar una “hijuemadre” hipoteca”.

Para él, el trabajo de vender chance era entretenido, pues como realizaba esta labor de manera personalizada “llegaba a una casa y siempre me ofrecían comida, yo comía en todo lado y pues decía ‘este trabajo es una verraquera’”.

Cuando le preguntan sobre su padre es natural que surjan preguntas sobre su asesinato y sobre sí perdonó a los agresores que le arrebataron a su progenitor y ante este cuestionamiento el asegura que los ha perdonado. “Perdoné a los paramilitares que mataron a mi papá y pues yo no pienso en eso ya. Si uno no perdona pues se queda con eso, hay que perdonar para salir adelante…”

Otra de las polémicas que lo han rodeado es un hecho del que fue protagonista cuando le pidió un beso a una de las mujeres del podio sobre este tema se cuestionó: “Me trataron de machista por reclamar lo del beso. Yo no dije nada, pero entonces ¿para qué uno corre?, ¿pa qué se sube uno al podio?”

Finalmente habló sobre Chris Froome y aseguró que “es un señor. Estuve en China y Japón en una gira. Yo no he visto a ningún deportista que haya ganado cuatro veces el Tour y tenga esa paciencia con la gente. Es el mejor de Europa”.