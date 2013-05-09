6AM W6AM W

Renunció el presidente del Consejo Nacional Electoral

El magistrado Carlos Ardila Ballesteros radicó este jueves su carta de renuncia en la Secretaría del Senado y de la Cámara de Representantes.

El funcionario santandereano duró seis años y medio en el cargo y fue postulado para ocuparlo por el partido Cambio Radical.

La renuncia, que tendría vigencia a partir del 4 de junio de 2013, deberá ser aceptada por el Congreso.

“Fundamentalmente trabajé para recuperar y establecer, aunque falta, la autonomía del Consejo Electoral. Porque esta corporación era un apéndice de la Registraduría”, indicó Ardila Ballesteros en la carta.
 

