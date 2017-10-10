Renunció árbitro designado para representar a la Acdac en tribunal de arbitramento

Renunció árbitro designado de la Acdac en tribunal de arbitramento. Foto: Colprensa( Thot )

El Ministerio del Trabajo informó que este martes, mediante comunicación recibida vía correo electrónico, se conoció que la doctora María del Carmen Chaín López renunció a su designación como árbitro designado mediante sorteo del tribunal de arbitramento que mediará en el conflicto laboral entre la empresa Avianca S.A. y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac, por motivos de índole personal.

La renuncia se da cinco días después de que de que en instalaciones del Ministerio del Trabajo se había realizado el sorteo donde participaron 99 abogados y termino siendo seleccionada la doctora Chaín con la balota número 71.

Dentro de los planes que tenía el Gobierno para el tribunal de arbitramento, esta renuncia ocasiona un retraso para poder tener listos los tres árbitros que realizaran la mediación.

El Ministerio del Trabajo confirmó que se realizará nuevamente la diligencia del sorteo para la designación del árbitro correspondiente a la Acdac, el próximo jueves 12 de octubre de 2017, en horas de la mañana.