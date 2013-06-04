Renuncia la viceministra de Defensa, Yaneth Giha
La W conoció que la viceministra renunció a su cargo y en su reemplazo será nombrado el jefe del Comando Conjunto de las FF.MM., general Javier Pérez, y al comando llegará el general de la Fuerza Aérea Colombiana, Flavio Ulloa.
Este sería el inicio de una renovación al interior del Estado Mayor Conjunto en la que se presentaría la salida del general Alejandro Navas como comandante de las Fuerzas Militares.
Fuentes militares allegadas a www.wradio.com.co aseguran que el más firme candidato para reemplazar al general Navas, sería el general del Aire, general Tito Saúl Pinilla, actual comandante de la Fuerza Aérea.
