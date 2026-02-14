Renuncia la ministra de Justicia Gloria Borrero

En diálogo con un medio nacional, la ministra de Justicia Gloria María Borrero confirmó su renuncia a su cargo, afirmando que su retiro no está trelacionado con el reciente fallo de la Justicia Especial para la Paz en el caso del exguerrillero de las Farc Jesús Santrich.

Borrero afirmó que la fecha de su renuncia estaba previamente acordada, negando que su retiro se esté relacionado con una crisis en el gobierno de Iván Duque.

La W radio conoció que el cargo de ministra de Justicia será asumido por la ex magistrada Margarita Cabello.

La renuncia de Borrero se convierte en la primera del gabinete del gobierno de Iván Duque desde que asumió su mandato el pasado 7 de agosto de 2018.

La renuncia de Borrero, se conoce pocas horas después de que lo hicieran el fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez y de su vicefiscal, María Paulina Riveros, estos dos si relacionados con el caso Santrich.