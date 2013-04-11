Relevan al director de Sanidad Militar
El general Orlando Delgadillo Giraldo fue relevado de su cargo al frente de la Dirección General de Sanidad Militar.
El general Delgadillo se había visto implicado en la contratación de una empresa que en el pasado, había tenido inconvenientes con la entrega de medicamentos de los uniformados que eran atendidos en los Batallones de Sanidad.
Un general de la Fuerza Aérea llegará a este cargo.