Registraduría avala firmas para revocar al alcalde Petro

Tras varios meses de revisión, la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó las firmas que fueron presentadas para revocar del mandato al actual alcalde de Bogotá.



"Como resultado de la revisión de firmas se pudo establecer que de los 630.623 apoyos presentados, 357.250 resultaron válidos", señaló la entidad en su sitio web.



El mínimo de firmas requeridas para dicha aprobación era de 289.263, es decir, el número equivalente al 40 por ciento de ciudadanos que votaron a favor de Petro en las elecciones de octubre del 2011, que fueron 723.157.



Igualmente la Registraduría indicó que las 273.373 firmas restantes fueron anuladas por ser ilegibles, incompletas, repetidas, por pertenecer a municipios diferentes, por pérdida o suspensión de derechos políticos, o por no estar inscritas en el Archivo Nacional de Identificación, ANI, entre otras razones.



Una vez Petro presente recursos de reposición (si así lo desea), si la resolución queda en firme, los Registradores Distritales procederán en un plazo máximo de dos meses a convocar a las urnas a los habitantes de Bogotá.



"Para que el mandato del alcalde sea revocado se requiere que en la jornada democrática que se convoque se registre una participación equivalente al menos al 55% del total de votos válidos depositados en la elección del alcalde de 2011, y que la mitad más uno vote por el sí", precisó la entidad.

