Quien haya accionado un arma de fuego en Cali, está en investigación: mininterior

En diálogo con La W, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el enfrentamiento armado en Cali está siendo investigado para dar con los responsables.

“Esas investigaciones están avanzando, hoy lo que estamos viviendo es la exacerbación de algunos ánimos, lo que vimos en Ciudad Jardín es una comunidad que sale de forma pacífica a rechazar los bloqueos y, lamentablemente, eso termina en una confrontación. Quien haya accionado un arma de fuego está bajo investigación y tendrá que ser judicializado”, dijo.

Además, rechazó que civiles se tomaran la justicia con sus propias manos e indicó que todo tipo de violencia desde ser condenado.

“Lo mismo ocurrió en Jamundí donde se generaron disparos, pero ahí es donde la parte investigativa de la Fuerza Pública y de la Fiscalía tiene que dar con el paradero de quien lo haya hecho”, señaló.

Y en cuanto a la visita relámpago del presidente Iván Duque a Cali, aseguró que en la madrugada había menos afectación a los esfuerzos de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en la ciudad.

También anunció que habló con los indígenas para avanzar en un plan de movilidad que permita la libre circulación y que esto se pueda extender a los departamentos del Cauca y de Nariño.

En cuanto a los desaparecidos reportados por las ONG en todo el país, dijo que “esto no es jurisdicción del Gobierno” y que la Fiscalía, junto con la Defensoría del Pueblo, darán un reporte sobre esta situación.