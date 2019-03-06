¿Qué se debe hacer para lograr la erradicación de cultivos ilícitos?
Exministro Otálora afirmó que el Gobierno debe crear un proyecto en donde se implementen programas de asistencia social a las poblaciones más afectadas por los cultivos ilícitos.
La fabricación de cocaína en Colombia ha alcanzado un máximo histórico: exministro Luis Alberto Otálora. Foto: Getty Images