Proponen proyecto de ley para decretar el Día sin Alcohol
La autora de la medida es la representante a la Cámara Lina María Barrera, quien busca sensibilizar el consumo de alcohol en el país.
En diálogo con www.wradio.com.co la representante a la Cámara Lina María Barrera explicó que las pretensiones que tiene el proyecto sobre el Día Nacional sin Alcohol en Colombia son basadas en un marco educativo y de responsabilidad.
La representante manifestó que "no se puede confundir la ley con la prohibición del licor", ya que la propuesta tiene como finalidad el cambio cultural acerca del consumo responsable y de manera razonable.
Barrera afirmó que lo que buscan es realizar una campaña, en la que se pretenda "comprometer al Estado", para establecer una conciencia sobre el exceso de consumo de licor.
Finalmente, la autora del proyecto sostuvo que la ley para establecer este día es una medida con fines de concertación, voluntad y educación, en la que por medio de indicadores se pueda demostrar los niveles de afectación del alcohol en la sociedad.
