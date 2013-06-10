Progresistas buscan a la MOE para revisar firmas de revocatoria de Petro

En entrevista con La W, Barrios aseguró que Guillermo Asprilla, exsecretario de Gobierno de Bogotá, le expresó el interés de que la MOE acompañe el proceso de revisión de las firmas que se presentaron para pedir la revocatoria del mandato del alcalde de la capital.



Según la directora de la organización, la MOE puede hacer dicha veeduría siempre y cuando el alcalde presente la solicitud formal y una copia del acto administrativo en el que se consigna que la Registraduría avaló las firmas.



Sin embargo, recordó que la solicitud de revisión de las firmas y cualquier recurso de reposición deben ser aprobados en primer lugar por la Registraduría.



Igualmente, destacó que el ente encargado de procesos electorales se demoró un mes y medio para hacer la revisión las firmas entregadas por los opositores de Petro, razón por la cual la veeduría podría tener la misma duración.

