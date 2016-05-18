Procuraduría pide dejar en firme la elección del registrador Juan Carlos Galindo

La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado le pidió a la corporación denegar las pretensiones de una demanda que pretende "tumbar" la elección de Juan Carlos Galindo Vacha como registrador Nacional, al considerar que fue elegido luego de que la Reforma al Equilibrio de Poderes prohibiera la reelección del Registrador, cargo que Galindo ejerció "en propiedad" en 2007.



Para la Procuraduría, la demanda no debe prosperar puesto que consideran que Galindo ocupó el cargo en provisionalidad. "No fue designado en propiedad, pues, se repite, su designación lo fue solamente para desempeñarse mientras se designaba al funcionario en propiedad y luego del proceso correspondiente de mérito que posteriormente se adelantó y favoreció al doctor Carlos Ariel Sánchez Torres", indica el Ministerio Público.



La demanda interpuesta por Héctor Barrera Ojeda indica que "es evidente que -Galindo- fue reelegido pese a la prohibición constitucional", al haber sido designado por las cortes como reemplazo de la registradora Alma Beatriz Rengifo, quien terminó su periodo constitucional en 2006.



"Por lo cual es obvio que la vacante para la fecha era absoluta y no temporal, razón por la cual, independientemente de la forma como hayan nominado los Presidentes de las altas Cortes el nombramiento del doctor Galindo Vácha como Registrador Nacional del Estado Civil, lo cierto es que el desempeño de dicho cargo lo era en propiedad", dice Barrera.