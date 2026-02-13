Procurador considera inadmisibles bloqueos de vías por el paro agrario

El procurador General, Alejandro Ordóñez, anunció que la próxima semana realizará unas mesas de trabajo con los líderes de las dignidades agropecuarias y los sectores campesinos, a las que invitará al Gobierno, para analizar cómo va el cumplimiento de algunos compromisos suscritos en anteriores movilizaciones campesinas.

"Es necesaria evaluación del cumplimiento de los compromisos del Gobierno en movilizaciones anteriores", dijo Ordóñez.

Además tildó de "inadmisible" que se "permita la obstrucción de las vías de acceso a las diferentes ciudades del país, pues ello ya está afectando sustancialmente los derechos de muchos ciudadanos. Es necesario que las autoridades hagan respetar el interés general, sin que ello vulnere o afecte el derecho a la protesta que tienen los ciudadanos. El Gobierno debe actuar con prontitud".