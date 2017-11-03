Proceso entre Avianca y Acdac está listo para pasar de nuevo a Corte Suprema de Justicia. Foto: Getty Images( Thot )

Durante este jueves 2 de noviembre, el Tribunal Superior de Bogotá realizó la audiencia de reconstrucción del expediente mediante la cual se declara la ilegalidad en primer fallo de la huelga adelantada por los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y que ya completa 44 días.

En la diligencia de reconstrucción, solicitada por la Corte Suprema de Justicia se dio lectura al fallo emitido nuevamente el 6 de octubre pasado, así como a la apelación del sindicato de pilotos.

Cabe destacar que, hace un par de semanas, la Corte devolvió las grabaciones y folios de la audiencia donde se declaró ilegal la huelga de Acdac debido a que una parte de los testimonios no quedó grabada.

Tras la reconstrucción de la audiencia, el proceso pasará a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que deberá proferir la sentencia definitiva sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga dentro de los términos establecidos por la ley.

Sin embargo, aunque por este lado el proceso parece haber avanzado, en cuanto al Tribunal de Arbitramento convocado por el Gobierno hubo un nuevo traspié debido a que renunció el tercer mediado escogido para que este viernes 3 de noviembre, cuando esa instancia empezaría a trabajar en pro de solucionar parte del pliego de peticiones de la Acdac.

Esto ocasionó que el inicio de dicho tribunal, nuevamente, deba ser aplazado hasta la próxima semana.