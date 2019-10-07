6AM W6AM W

Préstamo a Avianca por US$250 buscará mayor flexibilidad de caja

El financiamiento será a cuatro años, con una tasa de interés del 3%.

Una vez concluido este proceso, Avianca ofrecerá participar a los accionistas preferenciales en un financiamiento por US$ 125 millones, en condiciones similares. Foto: Getty Images

Una vez concluido este proceso, Avianca ofrecerá participar a los accionistas preferenciales en un financiamiento por US$ 125 millones, en condiciones similares. Foto: Getty Images

Avianca Holdings llegó a un acuerdo con United Airlines y Kingsland Holdings S.A. para otorgar un préstamo de US$250 millones para darle mayor flexibilidad a la caja de Avianca.

El interés se capitalizará hasta el vencimiento del crédito y el financiamiento podrá convertirse en acciones, a discreción de Avianca, a un precio equivalente por cada una de US$ 4,6217.

Por ahora, se trabaja en la formalización y documentación final, la cual se espera cerrar a mediados de octubre.

Una vez concluido este proceso, Avianca ofrecerá participar a los accionistas preferenciales en un financiamiento por US$ 125 millones, en condiciones similares.

