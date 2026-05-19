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19 may 2026 Actualizado 19:48

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Presidente Duque exige al Eln parar el secuestro

A su llegada a Tumaco, el presidente Iván Duque exigió la liberación de las 9 personas secuestradas por el ELN en los últimos días.

A su llegada a Tumaco, el presidente Iván Duque exigió la liberación de las 9 personas secuestradas por el ELN en los últimos días. Foto: Getty Images

A su llegada a Tumaco, el presidente Iván Duque exigió la liberación de las 9 personas secuestradas por el ELN en los últimos días. Foto: Getty Images(Thot)

A su llegada a Tumaco, el presidente Iván Duque exigió la liberación de las 9 personas secuestradas por el ELN en los últimos días. Foto: Getty Images

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El presidente de la República, Iván Duque, advirtió al ELN que si quiere demostrar voluntad de paz debe cesar de inmediato todas las actividades criminales, al referirse al secuestro de 9 personas en Chocó y Arauca en los últimos días.

"Si el Eln tiene verdadera voluntad de desmovilización, desarme y reinserción, debe liberar los secuestrados de manera rápida y sin condiciones, porque no voy a aceptar como presidente de los colombianos que se convierta en un mecanismo de chantaje".

Agregó que se está evaluando la mesa de negociaciones con esta guerrilla, pero para que continúe se necesita también un término perentorio y una detallada y rigurosa supervision internacional. 

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