Preocupación en el Consejo Gremial frente a cese de actividades de pilotos de Acdac

A través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional resaltó que el cese de actividades de más de 700 pilotos que están afiliados a la Acdac y que se manifiestan en contra de Avianca, viene afectando la economía local, resaltando que sectores como el hotelero, por ejemplo, ya presenta pérdidas de hasta 12 mil millones de pesos en los días que van de huelga.

Ante el escenario, el Consejo Gremial Nacional hizo un llamado a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a que asuma con carácter preferente y a que profiera pronto fallo de segunda estancia en el marco de los términos señalados por la ley.

De este modo, buscan poner fin al cese de actividades laborales que viene promoviendo la Acdac y permitir que con dicha decisión la economía local vuelva a tener un funcionamiento normal que evite poner en peligro gremios en específico como viene ocurriendo con el sector hotelero, agencias de viajes, restaurantes, exportaciones, entre otros, que ya ven serías afectaciones por dicha huelga.