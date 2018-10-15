Posponen juicio de Pedro Orejas en Florida

La oficina de la jueza del caso Úrsula Ungaro le confirmo a W Radio que hoy no empezaría el juicio de Orejas como estaba planeado. Foto: Colprensa( Thot )

La oficina de la jueza del caso Ursula Ungaro le confirmo a W Radio que hoy no empezaría el juicio de Orejas como estaba planeado.

Esto después de que el equipo de defensa de Pedro Orejas en conjunto con el gobierno estadounidense introdujera a la corte a una moción para aplazar la audiencia, 60 días.

En el documento informan que el gobierno estadounidense hizo su primera presentación de pruebas el pasado 16 de Agosto, cuando le entregó a la defensa de Orejas un disco duro con cerca de un terabyte de información que contiene cientos de intercepciones telefónicas. La defensa no ha tenido suficiente tiempo de analizar esta información. Además que el gobierno estadounidense aún está esperando más intercepciones telefónicas.

Por otra parte informan que el Gobierno Colombiano ya aprobó la extradición de varias de los acusados en conjunto con Pedro Orejas y estarían llegando al Sur de la Florida en un futuro cercano.

Pedro Orejas es acusado en conjunto con Omar Josué Rincon- Castillo, Horacio De Jesús Triana- Romero, Gilberto Rincon-Castillo y Jose Rogelio Nieto-Molina de coordinar el envío de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos y Europa entre el 2002 y el 2015.