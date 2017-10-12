Por segunda vez se selecciona árbitro para representar a Acdac en tribunal de arbitramento

El Ministerio del Trabajo nuevamente, a través de sorteo, seleccionó un árbitro para que represente a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles dentro del tribunal de arbitramento convocado por el Gobierno, luego de que la doctora María del Carmen Chaín López, quien fue en un inicio la persona seleccionada, renunciara al cargo.

En este caso, de una lista de 99 abogados, la persona seleccionada fue Luis Enrique Cuevas Valbuena, quien fue escogido con el número 64. El seleccionado tendrá 48 horas para aceptar su cargo y, de aceptarlo, desde ese momento comenzarán a contar otras 48 horas para que junto con el árbitro de Avianca, Carlos Ernesto Molina, puedan seleccionar el tercer mediador que estará dentro el Tribunal negociando y dialogando sobre el pliego de peticiones con el que la Acdac empezó su huelga y que hoy completa 22 días.