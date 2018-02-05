Por pérdida de combustible, han sido retirados cuatro oficiales del Ejército

Tras conocerse una denuncia de la Contraloría General de la República, sobre la pérdida de combustible en el Batallón de Transportes No. 1 del Ejército, esta institución indicó que desde marzo del 2017 se realizan investigaciones internas al respecto que han dado con el retiro de cuatro oficiales.

El Ejército explicó que la primera investigación se inició el 23 de marzo del 2017 tras la denuncia por parte de un oficial a la Inspección General y que por esto se abrieron nueve investigaciones disciplinarias y una administrativa, que vincularon a siete personas entre oficiales y suboficiales.

En junio de 2017 se inició otra investigación y se compulsaron copias a la Justicia Penal Militar. Posterior a esto se decidió llamar a calificar servicios a cuatro oficiales involucrados en el hecho.

La última investigación se inició el 8 de noviembre del 2017 tras la comunicación del caso por parte de la Contraloría General. "Igualmente, desde el año 2017 entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación avocaron conocimiento de estos hechos, aperturando las investigaciones pertinentes", indicó el Ejército.