Por fin se posesionó oficialmente la nueva dirección de la Aeronáutica Civil

A pesar de ser nombrado a inicios de noviembre del año pasado como director de la entidad Juan Carlos Salazar se posesionóhasta este jueves.. Foto: Cortesía/ Aeronáutica Civil( Thot )

Juan Carlos Salazar por fin tomó posesión del cargo como director general de la Aeronáutica Civil ante Germán Cardona, Ministro de Transporte quien lo había nombrado desde finales de noviembre del año pasado, de esta manera se convirtió oficialmente el remplazo de Alfredo Bocanegra en dicho cargo.

El nuevo director es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con especializaciones en Derecho Comercial, Derecho Tributario y maestrías en Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad McGill de Canadá y en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector aeronáutico y amplio conocimiento de la industria aérea.

Inició su trayectoria profesional como secretario general y director legal de Aerolíneas Tampa, fue director general de Transporte Aéreo en el Ministerio de Transporte, jefe de la Oficina de Transporte Aéreo y secretario del Consejo Directivo de la Aeronáutica Civil y hasta hace unas semanas se desempeñó como asesor de Transporte Aéreo de la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes (GCAA) en Dubái.

Salazar domina los idiomas inglés y francés fue becario de Colfuturo y calificado como uno de los 100 colombianos más sobresalientes en el exterior en 2014 por Procolombia.