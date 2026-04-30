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30 abr 2026 Actualizado 18:38

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Casa Museo Tequendama alerta problema de sostenibilidad y hace un llamado de apoyo

María Victoria Blanco, directora de la Casa Museo Tequendama, reveló a Caracol Radio que el negocio está enfrentando obstáculos financieros.

Casa Museo Tequendama.

Casa Museo Tequendama.

Casa Museo Tequendama.

Luego de llevar a cabo una compleja campaña para recuperar el Salto de Tequendama como patrimonio de los colombianos, hoy está abierto al público el Museo Casa Tequendama.

Este escenario divulga, ante visitantes colombianos y extranjeros, la importancia histórica y cultural del Salto de Tequendama a través del arte y las historias.

Maria Victoria Blanco, directora de la Fundación Porvenir y Casa Museo, reveló a 6AM W de Caracol Radio que el lugar está atravesando problemas de sostenibilidad.

Según explicó, el museo es una realidad gracias a los convenios de cooperación con organismos internacionales y al voluntariado, pero desde hace un tiempo el apoyo no ha sido el mismo.

Por eso hoy, María Victoria, en nombre de todo el equipo y las diez familias que hacen parte del negocio, hace un llamado a incluir Casa Museo Tequendama dentro de sus destinos.

Con diferentes exposiciones disponibles, en la página web oficial del lugar se encuentra una variedad de planes para pequeños y grandes grupos que pueden vivir toda la experiencia.

Juliana Hernández

Juliana Hernández

Periodista de denuncias. Comunicadora Social y Periodista egresada del Politécnico Grancolombiano con...

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