Productor defiende la venta de carne de burro en Argentina: “Es muy similar a la de vaca”

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Julio Cittadini, productor rural que defendió la comercialización de carne de burro.

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro le hizo una petición a su homólogo argentino, Javier Milei, tras las controversias que se han generado por el crecimiento de la carne vacuna y el consumo de alternativas como la del burro.

“Hermano Milei, le solicito que no se quiebre Argentina. Más carne de res fina a los argentinos”, escribió Petro en su cuenta de X.

Ante esta situación, Julio Cittadini, productor rural que defendió la comercialización de carne de burro, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio y se refirió sobre la crianza de burros para la producción y comercialización de carne en Argentina.

En desarrollo.

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